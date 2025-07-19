Скандал за кулисами: охрана Кадышевой не пустила продюсеров перед выходом на сцену

Продюсер Татьяна Тур рассказала о конфликте с охраной Надежды Кадышевой перед выступлением

Продюсер Татьяна Тур приоткрыла завесу над непростыми моментами работы со звёздами.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

В своём блоге она опубликовала фрагмент интервью, где назвала Ирину Аллегрову самой высокооплачиваемой артисткой с гонораром до 20 млн рублей. Среди скандальных же коллег выделила Надежду Кадышеву.

Тур вспомнила инцидент, едва не сорвавший выступление. Буквально перед выходом Кадышевой на сцену её охрана заблокировала доступ к певице даже для исполнительного продюсера. Это создало серьёзные организационные проблемы.

"Нельзя было к ней подойти. Но она молодец, всё решила", — прокомментировала Тур, отметив, что Кадышевой удалось разрешить ситуацию.

Ремарка о скандале появилась на фоне роста популярности певицы.

Напомним, в этом году гонорар Кадышевой также достиг 20 млн рублей. Именно этот факт побудил продюсера Сергея Дворцова назвать её новой Примадонной отечественной эстрады.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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