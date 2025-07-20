Разногласия с обществом: Николай Бурляев раскрыл, в каком случае Алла Пугачёва сможет вернуться на родину

Николай Бурляев заявил, что Алла Пугачёва сможет вернуться в Россию, если попросит прощения

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последние дни в мире шоу-бизнеса активно обсуждается возможность возвращения Аллы Пугачёвой на родину. Многие в артистической среде предполагают, что это может произойти в ближайшее время. Говорят, что Примадонна испытывает трудности с адаптацией к жизни за границей и не может привыкнуть к новому окружению.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Известный актёр и режиссер Николай Бурляев выразил мнение, что возвращение Аллы Борисовны будет для неё непростым шагом. Он считает, что между ней и российским обществом возникли серьёзные разногласия.

"К ней особые вопросы: там уже перейдена красная линия. Примет ли её наш народ? Конечно, она может покаяться и приехать, потому что там они никому не нужны. Абсолютно никому. А здесь у них вся страна была", — заявил Бурляев в беседе с mk.ru.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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