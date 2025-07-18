Боль, которую не описать: беременная избранница Тимати разрыдалась в соцсетях, рассказывая о личной трагедии

Валентина Иванова в своём Telegram-канале сменила привычный дерзкий образ на предельную откровенность, поделившись историей глубокой личной утраты.
Возлюбленная Тимати рассказала о смерти своей бабушки, назвав это самым тяжёлым периодом в жизни.
Иванова описала бабушку как самого доброго и родного человека, вспомнив их тёплые вечера за просмотром фильмов с семечками. Она подчеркнула, как бабушка заботилась о ней, готовя любимые блинчики с творогом и сгущенкой.
"Тяжелее всего я пережила утрату бабушки… Она мечтала увидеть моих детей, и я верила, что это случится. Но её забрал рак. Не знаю, как описать ту боль. Бабушка до последнего улыбалась, но я понимала: как раньше уже не будет", — написала модель.
Болезнь обнаружили на последней стадии, лечение не помогло. Иванова призналась, что опыт потери научил её любви и искренности, которые бабушка в неё вложила.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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