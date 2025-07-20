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Мария Погребняк получила комплемент от бывшего мужа

Мария Погребняк пофлиртовала с бывшим мужем
0:44
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк столкнулась лицом к лицу с футболистом Павлом Погребняком и полюбезничала с бывшим мужем.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Вк-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Павел Погребняк попал на видео, когда Мария снимала процесс ремонта в квартире.

Блогер предположила, что экс-супруг и отец её троих сыновей пришёл помогать ей делать ремонт.

Футболист же перевёл разговор на беспроигрышную тему. Он отметил, что Мария похудела. Погребняк кокетливо ответила, что она в корсете.

"Ну Пога умеет комплименты делать", — написала под кадрами звезда Интернета.

Ранее Мария Погребняк показала мужа, от которого воспитывает полугодовалого сына Владимира, и заявила, что она счастлива.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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