Мария Погребняк получила комплемент от бывшего мужа

Блогер Мария Погребняк столкнулась лицом к лицу с футболистом Павлом Погребняком и полюбезничала с бывшим мужем.
Павел Погребняк попал на видео, когда Мария снимала процесс ремонта в квартире.
Блогер предположила, что экс-супруг и отец её троих сыновей пришёл помогать ей делать ремонт.
Футболист же перевёл разговор на беспроигрышную тему. Он отметил, что Мария похудела. Погребняк кокетливо ответила, что она в корсете.
"Ну Пога умеет комплименты делать", — написала под кадрами звезда Интернета.
Ранее Мария Погребняк показала мужа, от которого воспитывает полугодовалого сына Владимира, и заявила, что она счастлива.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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