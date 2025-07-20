Секрет Ирины Дубцовой: раскрыта личность таинственного возлюбленного певицы

Ирина Дубцова появилась на светском мероприятии в компании Ивана Петренко

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Дубцова появилась на публике в сопровождении нового спутника. Как стало известно "СтарХиту", на церемонии Fashion Summer Awards 2025 артистка была замечена с Иваном Петренко, генеральным директором косметического бренда.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Дубцова

Пара провела вечер вместе, демонстрируя взаимную симпатию. Иван нежно обнимал Ирину и проявлял знаки внимания, а затем они вместе покинули мероприятие.

Для выхода в свет Ирина и Иван подобрали гармоничные образы в схожей цветовой гамме. Певица выбрала бежевую блузку и атласную юбку, а её спутник – бежевый костюм в сочетании с черной футболкой.

Сама Ирина Дубцова предпочла воздержаться от комментариев для прессы на мероприятии и пока не раскрывает подробности своих новых отношений.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).



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