Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поводок признан более безопасным для прогулок с собакой, чем рулетка
Фармаколог Абизов: просроченные лекарства могут вызвать токсический эффект
Эксперт развеял мифы о боли в мышцах после усердной тренировки
Врачи предупредили: арбуз нельзя сочетать с молочными продуктами и мясом
Суперфуды — реальная польза для здоровья или рекламная уловка? Из каких стран завозятся они
Новая лабораторная модель БАС воспроизводит ключевые аспекты болезни
Агрономы: петрушка повышает устойчивость роз к вредителям и болезням без химии
Эксперты рассказали как реечное основание усиливает эффект ортопедического матраса
Fashion-ритейлеры теряют до 20% дохода. Как инфляция влияет на покупки одежды и обуви

Секрет Ирины Дубцовой: раскрыта личность таинственного возлюбленного певицы

Ирина Дубцова появилась на светском мероприятии в компании Ивана Петренко
0:52
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова появилась на публике в сопровождении нового спутника. Как стало известно "СтарХиту", на церемонии Fashion Summer Awards 2025 артистка была замечена с Иваном Петренко, генеральным директором косметического бренда.

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

Пара провела вечер вместе, демонстрируя взаимную симпатию. Иван нежно обнимал Ирину и проявлял знаки внимания, а затем они вместе покинули мероприятие.

Для выхода в свет Ирина и Иван подобрали гармоничные образы в схожей цветовой гамме. Певица выбрала бежевую блузку и атласную юбку, а её спутник – бежевый костюм в сочетании с черной футболкой.

Сама Ирина Дубцова предпочла воздержаться от комментариев для прессы на мероприятии и пока не раскрывает подробности своих новых отношений.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Эксперты рассказали как реечное основание усиливает эффект ортопедического матраса
Ирина Дубцова появилась на светском мероприятии в компании Ивана Петренко
Fashion-ритейлеры теряют до 20% дохода. Как инфляция влияет на покупки одежды и обуви
Натуральные оттенки и глянец — лучшие решения для ногтей
Россиян предупредили о запрете на ввоз более 120 игральных карт в Таиланд
Прыжки через скакалку помогают сжигать до 200 калорий за 15 минут тренировки
Милованова: при гипертонии можно сократить расходы с помощью дженериков
Где нельзя гладить собаку: эти прикосновения могут спровоцировать стресс у вашей собаки
Вода как стиль жизни: почему венгры выбирают минералку
Учёные: злаковые сидераты предотвращают эрозию почвы и подавляют сорняки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.