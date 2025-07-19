Лицо в пятнах: как долги Бибера разрушили кожу Хейли – шокирующее признание модели

Хейли Бибер рассказала, что стресс из-за финансовых проблем мужа обострил её дерматит

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Хейли Бибер публично связала обострение своего кожного заболевания — периорального дерматита — со стрессом из-за финансовых трудностей мужа, Джастина Бибера.

Фото: Instagram / haileybieber by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хейли Бибер

Супруга певца показала в соцсетях селфи с заметным покраснением вокруг подбородка. Модель объяснила, что состояние её кожи ухудшается под влиянием нескольких факторов, среди которых стресс занимает ключевое место.

Она также опровергла слухи об использовании своих доходов от продажи бренда Rhode для покрытия долгов мужа.

"[Дерматит] всегда обостряется, когда я много путешествую, недосыпаю… или из-за стресса", — написала Хейли, перечислив применяемые средства лечения.

Финансовый стресс возник из-за спора Джастина Бибера с бывшим менеджером Скутером Брауном после отмены тура. Певец выплатил 26 млн долларов аванса.

Параллельно Джастин вернулся в музыку, выпустив альбом "Swag" после четырёхлетнего перерыва, где затронул личные трудности.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский певец.



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