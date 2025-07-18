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Розовый куст в снегу: шокирующая тайна хита Ротару для вора Тайванчика по советскому ТВ

Хит Ротару Без тебя мог быть тайным посланием вору в законе Тайванчику в День милиции
1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Советский хит Софии Ротару "Без тебя" оброс легендой о связи с криминальным авторитетом Алимжаном Тохтахуновым ("Тайванчик").

София Ротару
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
София Ротару

По версии Telegram-каналов, песня создавалась как зашифрованное послание ему в тюрьму и прозвучала на телевизионном концерте ко Дню милиции. Об этом сообщает "Царьград".

Идея якобы принадлежала композитору Давиду Тухманову — другу Тохтахунова. Он хотел создать песню, понятную только "Тайванчику", находившемуся тогда под арестом за тунеядство.

Поэтессе Анне Саед-Шах предложили включить в припев "абсурдную строку".

"Без тебя дом мой пуст, Как в снегу розовый куст", — именно эта необычная фраза, по легенде, и стала тайным сигналом.

Её спела Ротару в эфире 10 ноября.

Тохтахунов, известный своими связями со спортивной и культурной элитой СССР, отрицал причастность к ОПГ. Песня мгновенно стала всенародным шлягером, невзирая на возможный скрытый смысл.

История остается неподтверждённой, но продолжает будоражить интерес к фигуре "Тайванчика".

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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