Советский хит Софии Ротару "Без тебя" оброс легендой о связи с криминальным авторитетом Алимжаном Тохтахуновым ("Тайванчик").
По версии Telegram-каналов, песня создавалась как зашифрованное послание ему в тюрьму и прозвучала на телевизионном концерте ко Дню милиции. Об этом сообщает "Царьград".
Идея якобы принадлежала композитору Давиду Тухманову — другу Тохтахунова. Он хотел создать песню, понятную только "Тайванчику", находившемуся тогда под арестом за тунеядство.
Поэтессе Анне Саед-Шах предложили включить в припев "абсурдную строку".
"Без тебя дом мой пуст, Как в снегу розовый куст", — именно эта необычная фраза, по легенде, и стала тайным сигналом.
Её спела Ротару в эфире 10 ноября.
Тохтахунов, известный своими связями со спортивной и культурной элитой СССР, отрицал причастность к ОПГ. Песня мгновенно стала всенародным шлягером, невзирая на возможный скрытый смысл.
История остается неподтверждённой, но продолжает будоражить интерес к фигуре "Тайванчика".
Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения.
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