Шок: Сын Газманова поделился старым семейным снимком с отцом

Родион Газманов показал архивный снимок с молодым отцом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов опубликовал добрый домашний снимок с отцом из семейного альбома.

Фото: Инстаграм Родиона Газманова by неизвестен is licensed under public doman Певец Олег Газманов и Родион Газманов

Родион Газманов опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё маленькими ребёнком. Исполнитель хита "Люси" сидит на фото рядом с молодым отцом, певцом Олегом Газмановым.

"Раньше фотографии хранили в альбомах, теперь — в облаках. А суть та же: через 20/30/40 лет смотреть и удивляться, что мы правда такими были! Шок", — написал Газманов-младший под фотографией.

Подписчики поддержали мысли Родиона. Они отметили, что распечатанные снимки хранят какое-то особенное тепло.

Ранее сын Газманова показал молодых родителей на архивном снимке.

Уточнения

Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала «Russian MusicBox» (2016—2017), предприниматель, финансист и бизнесмен, сын эстрадного певца Олега Газманова.



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