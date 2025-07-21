Шок: Сын Газманова поделился старым семейным снимком с отцом

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов опубликовал добрый домашний снимок с отцом из семейного альбома.
Родион Газманов опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё маленькими ребёнком. Исполнитель хита "Люси" сидит на фото рядом с молодым отцом, певцом Олегом Газмановым.
"Раньше фотографии хранили в альбомах, теперь — в облаках. А суть та же: через 20/30/40 лет смотреть и удивляться, что мы правда такими были! Шок", — написал Газманов-младший под фотографией.
Подписчики поддержали мысли Родиона. Они отметили, что распечатанные снимки хранят какое-то особенное тепло.
Ранее сын Газманова показал молодых родителей на архивном снимке.
Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала «Russian MusicBox» (2016—2017), предприниматель, финансист и бизнесмен, сын эстрадного певца Олега Газманова.
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