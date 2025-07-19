Умоляла не убивать: Ричардс шокировала доказательствами жестокости бывшего мужа

Дениз Ричардс официально обвинила бывшего мужа Аарона Файперса в систематическом домашнем насилии.
Актриса подала судебный иск, опубликовав фото гигантского синяка под глазом в качестве доказательства.
В документах Ричардс детализировала инцидент 4 июля, когда Файперс без приглашения явился в её таунхаус. Она утверждает, что он напал на неё, повалил на лестницу и похитил ноутбук.
"Аарон душил меня, бил по лицу, бил головой о вешалку, угрожал убить… Мне пришлось умолять, чтобы он не убивал меня", — заявила актриса в иске.
Ричардс также сообщила о наличии у Файперса восьми незарегистрированных пистолетов.
Примечательно, что 7 июля он сам подал на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".
Файперс категорически отрицает все обвинения: "Неправда. У меня есть реальные доказательства". Суд временно запретил ему приближаться к актрисе.
Дени́з Ли Ри́чардс (англ. Denise Lee Richards; род. 17 февраля 1971, Даунерс-Гров, Иллинойс) — американская актриса.
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