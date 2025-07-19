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Умоляла не убивать: Ричардс шокировала доказательствами жестокости бывшего мужа

Дениз Ричардс подала иск против бывшего мужа с обвинениями в домашнем насилии
1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дениз Ричардс официально обвинила бывшего мужа Аарона Файперса в систематическом домашнем насилии.

Денис Ричардс
Фото: commons.wikimedia.org by Glenn Francis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Денис Ричардс

Актриса подала судебный иск, опубликовав фото гигантского синяка под глазом в качестве доказательства.

В документах Ричардс детализировала инцидент 4 июля, когда Файперс без приглашения явился в её таунхаус. Она утверждает, что он напал на неё, повалил на лестницу и похитил ноутбук.

"Аарон душил меня, бил по лицу, бил головой о вешалку, угрожал убить… Мне пришлось умолять, чтобы он не убивал меня", — заявила актриса в иске.

Ричардс также сообщила о наличии у Файперса восьми незарегистрированных пистолетов.

Примечательно, что 7 июля он сам подал на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Файперс категорически отрицает все обвинения: "Неправда. У меня есть реальные доказательства". Суд временно запретил ему приближаться к актрисе.

Уточнения

Дени́з Ли Ри́чардс (англ. Denise Lee Richards; род. 17 февраля 1971, Даунерс-Гров, Иллинойс) — американская актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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