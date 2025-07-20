Шукшина раскритиковала рекламу MAX Инстасамки: из какого туалета вещает?

Шукшиной не понравилась туалетная реклама MAX Инстасамки

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрисе Марии Шукшиной не понравился формат ролика Инстасамки, в котором она рекламирует отечественный мессенджер MAX.

Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен is licensed under public doman Блогер Инстасамка

Мария Шукшина опубликовала в социальных сетях видео, в котором блогер Инстасамка рассказывает о преимуществах MAX.

Актриса обратила внимание на странную обстановку, в которой был снят ролик. Блогер записала видео на фоне плитки и характерного для санитарных помещений эха.

"Из какого туалета (судя по звуку и "обстановке") вещает Инстасамка? Хотя лучшего антуража для данного амбассадора "национального мессенджера MAX" и не придумаешь", — написала Мария Васильевна в своём Telegram-канале.

Не понравилось Шукшиной и название нового российского мессенджера из-за написания английскими буквами.

"А вы уверены, что слово "MAX" имеет отношение к нашему национальному языку? — задалась вопросом актриса.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.



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