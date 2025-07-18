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Превосходен технически: шокирующее сравнение Пэлтроу Аффлека с Питтом вскрыло правду об их разрыве

Гвинет Пэлтроу назвала причину расставания с Беном Аффлеком в новой биографии
1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Гвинет Пэлтроу оказалась в центре скандалов: Харви Вайнштейн признался, что домогался её, а сама актриса приоткрыла завесу над причинами разрыва с Беном Аффлеком.

Гвинет Пэлтроу
Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гвинет Пэлтроу

Откровения содержатся в её готовящейся к выходу биографии. Согласно отрывкам, попавшим в RadarOnline, Пэлтроу испытывала сильное влечение к Аффлеку в конце 90-х, несмотря на его проблемы с алкоголем и азартными играми. Однако измена Бена разрушила их отношения.

"Их физическая страсть не смогла преодолеть его саморазрушительные импульсы, которые, возможно, даже включали в себя измену ей", — цитирует портал книгу.

В биографии подробно описывается, как Пэлтроу обожала Аффлека из-за их страстной связи, хотя он порой был отстранён.

Позднее актриса откровенно сравнила его с Брэдом Питтом: "Брэд был моей главной любовью в плане химии. А Бен был просто превосходен технически".

Уточнения

Гви́нет Кейт Пэ́лтроу Ма́ртин (англ. Gwyneth Kate Paltrow Martin [ˈɡwɪnɨθ ˈpæltroʊ]; род. 27 сентября 1972, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница. 

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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