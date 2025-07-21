Меня осенило: Юрий Лоза понял, как работает реклама на ТВ

Юрий Лоза раскусил хитрость телевизионной рекламы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза поделился открытием, которое он совершил, сидя перед телевизором.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Много телевизоров

Юрий Лоза рассказал, что давно заметил, что при переключении телевизионных каналов во время рекламы он всегда натыкается на рекламу на других ТВ-каналах.

Это наблюдение помогло ему прийти к интересному выводу.

"Меня осенило — телевизионщики заключили соглашение, согласно которому реклама идёт на всех каналах в одно и то же время, чтобы, уходя от одной, попадал на другую!" — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание на то, как ведущие шоу моментально объявляют рекламную паузу. Он отметил, что сейчас не учитываются так называемые смысловые паузы.

"Во время рекламной паузы я просто отключаю звук и занимаюсь своими делами", — объяснил певец.

Лоза посоветовал публике поступать также, как и он.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



Телевизио́нная рекла́ма — это реклама по телевидению. Считается самым массовым (самым смотримым) и самым эффективным видом рекламы, но при этом и самым дорогостоящим для рекламодателя.



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