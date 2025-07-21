Меня осенило: Юрий Лоза понял, как работает реклама на ТВ

Певец Юрий Лоза поделился открытием, которое он совершил, сидя перед телевизором.
Юрий Лоза рассказал, что давно заметил, что при переключении телевизионных каналов во время рекламы он всегда натыкается на рекламу на других ТВ-каналах.
Это наблюдение помогло ему прийти к интересному выводу.
"Меня осенило — телевизионщики заключили соглашение, согласно которому реклама идёт на всех каналах в одно и то же время, чтобы, уходя от одной, попадал на другую!" — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание на то, как ведущие шоу моментально объявляют рекламную паузу. Он отметил, что сейчас не учитываются так называемые смысловые паузы.
"Во время рекламной паузы я просто отключаю звук и занимаюсь своими делами", — объяснил певец.
Лоза посоветовал публике поступать также, как и он.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
Телевизио́нная рекла́ма — это реклама по телевидению. Считается самым массовым (самым смотримым) и самым эффективным видом рекламы, но при этом и самым дорогостоящим для рекламодателя.
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