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Критика против красоты: ответ Бондарчук, который обжгёт тех, кто высмеивает женщин за 50

Светлана Бондарчук отреагировала на слова Юлии Меньшовой о женщинах 50+ в коротких платьях
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Светлана Бондарчук поддержала женщин за 50, выбирающих мини-юбки и активный образ жизни.

Федор и Светлана Бондарчук
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Федор и Светлана Бондарчук

В своём Telegram-канале она заявила, что стремление хорошо выглядеть в любом возрасте — проявление самоуважения.

По мнению Бондарчук, для публичного человека уход за собой — это знак уважения к аудитории и возможность подавать правильный пример. Она также подчеркнула важность привлекательности для партнёра и личного удовлетворения.

"Я сама слежу за собой, и мне нравится хорошо выглядеть… И самой нравиться себе в зеркале или влезать в платье 20-летней давности", — написала 56-летняя звезда.

Поводом стал комментарий Юлии Меньшовой в интервью стилисту Алеко Надиряну. Актриса назвала "смешными" женщин этого возраста, носящих короткие платья и посещающих спортзал.

Бондарчук парировала: представление о красоте — личный выбор каждого, а неудачные примеры пластики не должны быть поводом для насмешек. "Лучше поддержать", — резюмировала она.

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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