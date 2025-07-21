Мистическая смерть владельца куклы Анабель: как игрушка наводит ужас на публику

Хозяин куклы Аннабель скончался в США в компании зловещей игрушки

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Специалист по изучению аномальных явлений и обладатель подлинной куклы Аннабель Дэн Ривера трагически погиб накануне своего 55-летия.

Фото: flickr.com by Eneas De Troya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кукла

Путешествующий по США в компании своей куклы Ривера принимал участие в проекте "Демоны в бегах", организованном обществом любителей паранормальных историй Ghostly Images of Gettysburg.

Обстоятельства гибели остаются неизвестными широкой общественности.

Несмотря на печальное известие, запланированное мероприятие продолжат проводить, а сама знаменитая кукла Аннабель остаётся главным экспонатом шоу.

Кукла Аннабель является представителем популярной американской игрушки бренда Raggedy Ann. Во второй половине XX века вокруг неё разгорелись скандалы, связанные с необъяснимыми мистическими происшествиями.

Позднее необычный артефакт оказался в собственности известного американского семейного дуэта охотников за привидениями Эда и Лоррейн Уоррен, истории которых были положены в основу культовых кинофильмов "Заклятие". После кончины Лоррейн Уоррен в 2019 году ответственность за сохранение уникального предмета взяла на себя семья Ривер.

Уточнения

Фильм у́жасов (разг. «ужа́стик», «хо́ррор»; англ. horror film, horror movie) — тематически обширный и разнообразный круг фильмов, цель которых — вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределённости, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного — так называемый эффект «саспенс» (от англ. suspense — неопределённость).



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