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Энергия как ключ к вечности: Сергей Пенкин о высказался о настоящих артистах

Сергей Пенкин рассказал, что важнее всего для артиста
1:26
Шоу-бизнес

На живом концерте в программе "Мурзилки Live" на "Авторадио" Сергей Пенкин поделился своими размышлениями о педагогической деятельности. Как доцент Московского педагогического государственного университета, он отметил, что его студенты — это настоящая радость для него. Артист старается передать им ту теплоту, которую сам получил от своих наставников, подчёркивая, что всё гениальное на самом деле просто.

Сергей Пенкин
Фото: commons.wikimedia.org by Sidik iz PTU, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сергей Пенкин

Пенкин считает, что истинное искусство заключается не в мимолетных хитах, а в той энергетике, которую артист способен передать своей аудитории. Он утверждает, что настоящие исполнители остаются в памяти людей навсегда, в отличие от "однодневок".

"Важна энергетика. А если её нет, то, как бы ты ни старался, ни кричал, ни визжал даже с хорошим голосом… Ведь человека принимают в первую очередь по тембру. Георг Отс, Марк Бернес, Клавдия Ивановна Шульженко — они не имели каких-то невероятных голосов. Но лучше Марка Бернеса никто не споёт "Тёмную ночь", потому что была харизма", — отметил артист.

Сергей Пенкин также поделился своим жизненным кредо: он предпочитает активность спокойствию. Даже при высоком давлении он не может сидеть на месте и ежедневно проходит 5—10 километров, находя вдохновение в движении.

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Пе́нкин (род. 10 февраля 1961, Пенза, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, педагог; заслуженный артист Российской Федерации (2023).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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