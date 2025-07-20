Энергия как ключ к вечности: Сергей Пенкин о высказался о настоящих артистах

На живом концерте в программе "Мурзилки Live" на "Авторадио" Сергей Пенкин поделился своими размышлениями о педагогической деятельности. Как доцент Московского педагогического государственного университета, он отметил, что его студенты — это настоящая радость для него. Артист старается передать им ту теплоту, которую сам получил от своих наставников, подчёркивая, что всё гениальное на самом деле просто.
Пенкин считает, что истинное искусство заключается не в мимолетных хитах, а в той энергетике, которую артист способен передать своей аудитории. Он утверждает, что настоящие исполнители остаются в памяти людей навсегда, в отличие от "однодневок".
"Важна энергетика. А если её нет, то, как бы ты ни старался, ни кричал, ни визжал даже с хорошим голосом… Ведь человека принимают в первую очередь по тембру. Георг Отс, Марк Бернес, Клавдия Ивановна Шульженко — они не имели каких-то невероятных голосов. Но лучше Марка Бернеса никто не споёт "Тёмную ночь", потому что была харизма", — отметил артист.
Сергей Пенкин также поделился своим жизненным кредо: он предпочитает активность спокойствию. Даже при высоком давлении он не может сидеть на месте и ежедневно проходит 5—10 километров, находя вдохновение в движении.
Серге́й Миха́йлович Пе́нкин (род. 10 февраля 1961, Пенза, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, педагог; заслуженный артист Российской Федерации (2023).
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