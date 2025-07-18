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Стервятники!: Лёвкина в ярости от травли Исаковой за улыбку на похоронах мужа

Вдова Лёвкина осудила хейтеров, критикующих поведение Виктории Исаковой на похоронах мужа
1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маруся Лёвкина публично поддержала Викторию Исакову, ставшую мишенью критики после похорон режиссёра Юрия Мороза.

Виктория Исакова
Фото: Telegram by Telegram-канал Виктории Исаковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Исакова

Недоброжелатели обвинили Исакову в "неподобающем" поведении — актриса улыбалась и поблагодарила присутствующих за то, что те не рыдали у гроба.

Особенно хейтеров возмутили улыбка Исаковой и белый платок на её шее. Напомним, Мороз скончался 14 июля после долгой борьбы с онкологией. Его супруга и дочь Дарья Мороз были рядом до конца.

Лёвкина, которую 8 месяцев назад аналогично критиковали за "отсутствие скорби" на похоронах своего мужа Владимира Лёвкина, резко ответила на новую волну травли.

"Стервятники. Как же вам не стыдно? Но даже вам не желаю оказаться на нашем месте. Никому любящие жёны ничего не должны доказывать!" — написала певица в соцсетях.

Она также выразила искренние соболезнования семье Юрия Мороза.

Уточнения

Викто́рия Евге́ньевна Иса́кова (род. 12 октября 1976, Хасавюрт, Дагестанская АССР) — российская актриса театра и кино, продюсер. 

Ю́рий Па́влович Моро́з (29 сентября 1956, Краснодон, Ворошиловградская область — 14 июля 2025) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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