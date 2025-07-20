Не боюсь сглаза: Маргарита Симоньян рассказала, что сейчас происходит с Тиграном Кеосаяном

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поделилась информацией о состоянии своего мужа, режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. В своём личном Telegram-канале Симоньян ответила на вопрос одной из подписчиц, обеспокоенной здоровьем супруга.
На вопрос поклонницы о ходе лечения, которая предположила, что Симоньян может не делиться новостями из-за суеверий, Маргарита Симоньян дала откровенный ответ. Она пояснила, что причина молчания кроется не в страхе "сглаза", а в отсутствии позитивных изменений.
"Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать…" — лаконично прокомментировала Симоньян, подчеркнув, что пока нет поводов для оптимистичных заявлений о состоянии Тиграна Кеосаяна.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.
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