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Не боюсь сглаза: Маргарита Симоньян рассказала, что сейчас происходит с Тиграном Кеосаяном

Маргарита Симоньян призналась, что у Тиграна Кеосаяна не наблюдается улучшений
0:53
Шоу-бизнес

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поделилась информацией о состоянии своего мужа, режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. В своём личном Telegram-канале Симоньян ответила на вопрос одной из подписчиц, обеспокоенной здоровьем супруга.

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

На вопрос поклонницы о ходе лечения, которая предположила, что Симоньян может не делиться новостями из-за суеверий, Маргарита Симоньян дала откровенный ответ. Она пояснила, что причина молчания кроется не в страхе "сглаза", а в отсутствии позитивных изменений.

"Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать…" — лаконично прокомментировала Симоньян, подчеркнув, что пока нет поводов для оптимистичных заявлений о состоянии Тиграна Кеосаяна.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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