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Свадьба перед декретом? Муцениеце раскрыла тайну подготовки к торжеству

Агата Муцениеце посетила свадебный салон перед рождением третьего ребёнка
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце, ожидающая третьего ребёнка, активно готовится не только к родам. Актриса опубликовала сторис в Instagram* из московского свадебного салона, вызвав слухи о скором бракосочетании.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

На фото видны нежные цветы, предположительно для декора свадебного платья. Фанаты считают, что звезда "Закрытой школы" шьёт наряд на заказ.

В Сети уверены: торжество может состояться уже в конце июля или августе, когда Муцениеце уйдёт в декрет после съёмок в "Химкинских ведьмах".

Накануне музыкант Пётр Дранга, близкий друг пары, высказался об идеальной семье.

"Люди должны обладать мудростью, чтобы преодолеть трудности и не опуститься до того, о чём потом придётся жалеть", — отметил он, назвав примером своих родителей.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, актёр, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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