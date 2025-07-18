Чёрт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого!: солист Coldplay в шоке от скандала с камерой поцелуев на своём шоу

Крис Мартин отреагировал на скандал с камерой поцелуев во время концерта Coldplay

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В Сети появилось новое видео с реакцией Криса Мартина на скандальный инцидент с "камерой поцелуев" на концерте Coldplay.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крис Мартин

Ранее вирусным стал ролик, где в объектив попали гендиректор компании Astronomer Энди Байрон и HR-директор Кристин Кабот в объятиях. Байрон женат и имеет детей.

Мартин, не подозревая о драме, тогда просто сказал: "О, посмотрите на этих двоих". На новом кадре видно, как певец наблюдает за паникой пары: Байрон отпрянул и спрятался, Кабот закрыла лицо.

Стоя с гитарой на фоне разворачивающегося хаоса, Мартин произнёс в микрофон: "Чёрт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого". Его слова стали новой сенсацией.

Видео инцидента набрало миллионы просмотров. Пользователи выражают сочувствие жене Байрона и осуждают пару за выбор места встреч. Жена Байрона удалила его фамилию из названия своего блога.

Уточнения

Кристофер Энтони Джон Мартин (англ. Christopher Anthony Martin; род. 2 марта 1977, Эксетер, графство Девон, Англия, Великобритания) — британский музыкант.



Coldplay ([ˈkəʊldpleɪ]) — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1998 году.



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