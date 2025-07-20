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Шокирующее откровение Волочковой: этот страшный поступок она никогда не простит бывшему мужу

Волочкова рассказала, что бывший муж не позаботился о безопасности их дочери
1:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась откровениями о своих прошлых отношениях, которые оставили глубокий след в её жизни. В шоу "Основано на реальных событиях" балерина рассказала о своём бывшем муже Игоре Вдовине, в браке с которым родилась дочь Ариадна. По словам Анастасии, она не может простить экс-супруга за то, что он не обеспечил безопасность их семьи.

Увядший цветок
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Palmer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Увядший цветок

Волочкова вспомнила, что Вдовин неоднократно брал у неё в долг крупные суммы денег, исчисляемые сотнями тысяч долларов, и часть этих средств до сих пор не возвращена. Особое беспокойство у балерины вызывает случай, когда их дом был ограблен во время её гастролей. Анастасия подчеркнула, что пароль от сейфа знали только они вдвоём с Вдовиным, и она считает, что он не позаботился о безопасности их жилища и, как следствие, их ребёнка.

"Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом, что подверг опасности нашего ребёнка", — решительно высказалась она.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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