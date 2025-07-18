2,5 млн на ветер? Юмористка рассказала, как прогорела на долларах после победы в Comedy Баттл

Зоя Яровицына вложила выигрыш с Comedy Баттл в доллары и ипотеку

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Экс-участница "Женского Stand Up" Зоя Яровицына рассказала о судьбе 2,5 миллионов рублей, выигранных в 2016 году на шоу "Comedy Баттл".

Фото: Telegram by Telegram-канал Зои Яровициной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зоя Яровицина

После уплаты налогов в её распоряжении осталось 1,6 млн рублей. Эти деньги Яровицына решила вложить в доллары, купив валюту по курсу около 80 рублей. Однако вскоре после покупки курс значительно снизился.

"Они после этого сразу обвалились", — призналась комик в интервью Lady Mail.

Примерно через год оставшийся миллион рублей был использован для первоначального взноса по ипотеке.

Яровицына, ставшая известной благодаря победе в "Comedy Баттл", позже присоединилась к "Женскому Stand Up" и как участница, и как креативный продюсер. О её уходе из проекта стало известно в начале июля.

Уточнения

«Comedy Club» (произн. Ка́меди клаб) — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года.



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