Известный дизайнер завёл аккаунт в OnlyFans: ради чего он решил продавать фото ног?

Американский модельер-авангардист Рик Оуэнс анонсировал необычный шаг. Он завёл аккаунт на платформе OnlyFans для публикации фотографий своих ног.
Цель проекта — сбор средств для Фонда Аллана. Эта организация помогает молодёжи из групп риска и беженцам, предоставляя стипендии на обучение.
В дебютном ролике Оуэнс показал татуированные стопы. Параллельно он рассказал историю графини Ди Кастильоне. Та, утратив красоту, затворилась и до смерти рисовала лишь свои ступни.
Оуэнс также провёл связь с графом де Монтескью. Он был прототипом литературных героев у Пруста и Гюисманса. Книга Гюисманса "Наоборот" особенно важна для дизайнера.
Она стала ключевой нитью его ретроспективы "Храм любви", открывшейся в июне в парижском Музее Гальера. Выставка исследует его творческий путь.
"Это всё о моих переговорах с самовыражением, тщеславием и старением", — прокомментировал Оуэнс связь романа со своей экспозицией.
Ри́чард Сатурни́но «Рик» О́уэнс (англ. Richard Saturnino «Rick» Owens; род. 18 ноября 1961, Портевилл, Туларе, Калифорния) — американский модельер, дизайнер одежды и мебели.
OnlyFans (в переводе с англ. — «Только фанаты») — сервис подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.
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