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Известный дизайнер завёл аккаунт в OnlyFans: ради чего он решил продавать фото ног?

Рик Оуэнс открыл OnlyFans для сбора средств в фонд помощи молодёжи
1:08
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский модельер-авангардист Рик Оуэнс анонсировал необычный шаг. Он завёл аккаунт на платформе OnlyFans для публикации фотографий своих ног.

Рик Оуэнс
Фото: commons.wikimedia.org by Myles Kalus Anak Jihem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рик Оуэнс

Цель проекта — сбор средств для Фонда Аллана. Эта организация помогает молодёжи из групп риска и беженцам, предоставляя стипендии на обучение.

В дебютном ролике Оуэнс показал татуированные стопы. Параллельно он рассказал историю графини Ди Кастильоне. Та, утратив красоту, затворилась и до смерти рисовала лишь свои ступни.

Оуэнс также провёл связь с графом де Монтескью. Он был прототипом литературных героев у Пруста и Гюисманса. Книга Гюисманса "Наоборот" особенно важна для дизайнера.

Она стала ключевой нитью его ретроспективы "Храм любви", открывшейся в июне в парижском Музее Гальера. Выставка исследует его творческий путь.

"Это всё о моих переговорах с самовыражением, тщеславием и старением", — прокомментировал Оуэнс связь романа со своей экспозицией. 

Уточнения

Ри́чард Сатурни́но «Рик» О́уэнс (англ. Richard Saturnino «Rick» Owens; род. 18 ноября 1961, Портевилл, Туларе, Калифорния) — американский модельер, дизайнер одежды и мебели.

OnlyFans (в переводе с англ. — «Только фанаты») — сервис подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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