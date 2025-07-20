Слегка влюблена: Прохор Шаляпин объяснил, почему нельзя винить Гузееву в произошедшем на Бали

Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин высказал своё мнение по поводу недавнего инцидента с Ларисой Гузеевой, который произошёл на Бали. По информации издания Starhit, ссылающегося на шоу Евгении Медведевой "БеС Комментариев", певец считает, что телеведущую могли намеренно втянуть в эту неприятную историю.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Напомним, что Гузеева оказалась в центре скандала после того, как прорекламировала услуги недобросовестного агентства, которое, по всей видимости, обмануло своих клиентов. В результате около тридцати человек обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Шаляпин предположил, что Гузеева могла стать жертвой обстоятельств и обвинения в её адрес со стороны пострадавших могут быть необоснованными. По мнению певца, телеведущая могла попасть в эту ситуацию из-за недостаточного знакомства с местным законодательством.

"Да, её попросили прорекламировать агентство. Откуда она знает тонкости законов Бали? Я был недавно на Бали, у меня там друг строит. Тебе могут построить дом, а потом признать эту землю незаконной. Их законы абсолютно отличаются от наших российских", — заявил он.

В то же время артист выразил понимание и сочувствие к тем, кто потерял свои деньги.

"Я очень сопереживаю тем людям, которые вложили деньги, но надо договора читать, подписывать, знать. При чём здесь Лариса, которая просто съездила и порекомендовала? Ей там, извините, вина налили, слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка", — добавил он.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.