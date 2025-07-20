Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита волос от солнечных лучей: как шляпы и платки помогают сохранить их здоровье
В Китае создали первого в мире робота-гуманоида, который может самостоятельно заменять собственные аккумуляторы
Трубочки со сгущёнкой — классический рецепт с пошаговой инструкцией
Mitsubishi Destinator: панорамный люк, круиз-контроль и полный привод
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123

Слегка влюблена: Прохор Шаляпин объяснил, почему нельзя винить Гузееву в произошедшем на Бали

Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали
1:40
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин высказал своё мнение по поводу недавнего инцидента с Ларисой Гузеевой, который произошёл на Бали. По информации издания Starhit, ссылающегося на шоу Евгении Медведевой "БеС Комментариев", певец считает, что телеведущую могли намеренно втянуть в эту неприятную историю.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Напомним, что Гузеева оказалась в центре скандала после того, как прорекламировала услуги недобросовестного агентства, которое, по всей видимости, обмануло своих клиентов. В результате около тридцати человек обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Шаляпин предположил, что Гузеева могла стать жертвой обстоятельств и обвинения в её адрес со стороны пострадавших могут быть необоснованными. По мнению певца, телеведущая могла попасть в эту ситуацию из-за недостаточного знакомства с местным законодательством.

"Да, её попросили прорекламировать агентство. Откуда она знает тонкости законов Бали? Я был недавно на Бали, у меня там друг строит. Тебе могут построить дом, а потом признать эту землю незаконной. Их законы абсолютно отличаются от наших российских", — заявил он.

В то же время артист выразил понимание и сочувствие к тем, кто потерял свои деньги.

"Я очень сопереживаю тем людям, которые вложили деньги, но надо договора читать, подписывать, знать. При чём здесь Лариса, которая просто съездила и порекомендовала? Ей там, извините, вина налили, слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка", — добавил он.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
Натуральная паста для очистки духовки из трёх простых ингредиентов: как приготовить и использовать
Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали
Стрижка не ускоряет рост волос: вот что на самом деле влияет на длину
Технологии будущего: как кремниевые аккумуляторы изменят рынок электросуперкаров
Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.