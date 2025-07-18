Яна Рудковская дала совет мужчинам, изменяющим своим жёнам

Яна Рудковская высказалась об инциденте с изменой главы IT-компании

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала случай на концерте группы Coldplay, где главу IT-компании спалили на супружеской измене.

Фото: pixabay.com by mina6120 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Пара

Яна Рудковская не прошла мимо скандального инцидента произошедшего на выступлении музыкальной группы Coldplay.

Оператор случайно навёл камеру на обнимающуюся парочку, которая быстро постаралась скрыться от глаз публики. Инцидент не ускользнул мимо внимания фронтмена группы. Он акцентировал внимание на прячущихся от камеры мужчине и женщине, которые оказались любовниками.

Выяснилось, что руководитель крупной IT-компании крутил роман на стороне, когда жена и дети были дома.

"Надо хорошенько думать куда вставать на концерте и дотянется ли до вас камера. А ещё лучше не изменять жене!" — написала Яна в своём Telegram-канале.

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Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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