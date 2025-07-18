Прощай, Zen Records! Культовый храм винила в Лондоне уходит в историю – что стало причиной закрытия?

Легендарный виниловый магазин Zen Records в Тоттенхэме закрывается после трёх десятилетий

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Знаковый виниловый магазин Тоттенхэма Zen Records завершает работу. Легендарная точка, три десятилетия снабжавшая меломанов редким грувом, регги и соулом, закроется этой осенью.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Владелец Роберт Дуглас, стоявший у истоков магазина, принял решение по состоянию здоровья. Новость о закрытии прозвучала через Instagram* магазина. Роберт, выходец из мира звуковых систем, посвятил жизнь распространению музыки.

Его страсть и глубокие знания создали уникальное место, ставшее частью музыкальной истории района. Перед финальным закрытием магазин проведёт серию прощальных DJ-сетов. Трансляции пройдут 9 августа и 6 сентября.

Друзья, покупатели и единомышленники выступят прямо на площадке магазина. Это дань уважения сообществу, сформированному Zen Records. Сам Роберт продолжит продавать пластинки онлайн через платформу Discogs.

Zen Records неоднократно признавался одним из ключевых культурных мест Тоттенхэма. Его закрытие — конец важной эпохи для лондонских ценителей винила.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

То́ттенем также То́ттнем (англ. Tottenham, английское произношение : /ˈtɒtənəm/) — территория в составе лондонского боро Харинги, к север-востоку от Чаринг-Кросс.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.