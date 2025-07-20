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Беременность как неожиданное лекарство: Регина Тодоренко рассказала о своём опыте борьбы с болезнью

Беременность помогает Регине Тодоренко бороться со сколеозом
1:00
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своём Telegram-канале удивительным откровением о том, как её текущая беременность, третья по счёту, положительно влияет на состояние её спины. Регина открыто говорит о своей многолетней борьбе со сколиозом и о том, как это заболевание влияло на её самооценку.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by #СПОЁМ Блог, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Регина Тодоренко

На вопрос подписчиков о том, как протекает беременность при наличии сколиоза Регина ответила с искренней радостью. Она обнаружила, что с каждой новой беременностью её позвоночник становится более ровным. По словам телеведущей, именно растущий вес ребёнка оказывает благотворное воздействие, помогая выпрямлять позвоночник.

"Удивительно, но каждая новая беременность помогает мне улучшить состояние спины. Парадокс, но это правда! Мне не помогла мануальная терапия, не помогла электростимуляция", — высказалась знаменитость.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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