Джессика Альба нашла новую любовь — актёр моложе её на 11 лет

Роман Джессики Альбы и Дэнни Рамиреса удивил Голливуд

1:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Джессика Альба закрутила роман с коллегой по цеху. Для публики этот союз стал неожиданным.

Фото: ВК-аккаунт Джессики Альбы by неизвестен is licensed under public doman Актриса Джессика Альба

О новой любви актрисы Джессики Альбы ходили слухи уже несколько недель, теперь же тайна раскрыта. Как стало известно изданию TMZ, спутником жизни Альбы стал молодой голливудский актёр Дэниел Рамирез, которому всего лишь 33 года, он моложе избранницы на 11 лет.

Ранее он снимался в фильмах "Топ Ган: Мэверик" и "Капитан Америка: новый мир". Именно он сыграл персонажа Хоакин Торрес, которого увидят зрители и в предстоящей части вселенной Marvel — "Мстители: Судный День" в 2026 году.

Пока неясно, когда и как произошло знакомство пары, однако очевидно одно: оба предпочитают держать отношения подальше от публичного внимания. Недавно они присутствовали на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне, однако старались избегать совместного выхода в свет.

Джессике Альбе недавно исполнился 44-й год, и последние 17 лет своей жизни она провела замужем за продюсером Кэшом Уорреном, с которым воспитала троих детей: дочь Хонор, ей 17 лет, сына Хэйвен, ему 13, и младшего ребёнка — Хейс, которому семь лет. Официально пара объявила о расставании ещё в январе текущего года, хотя разговоры о кризисе отношений шли давно. Источник сообщил тогда журналу People, что разрыв произошел без драм и скандалов, просто чувства между супругами угасли с годами.

Несмотря на долгие годы совместной жизни и брака, пара сумела сохранить хорошие дружеские отношения ради благополучия общих детей.

Теперь Джессика готова перевернуть страницу своей личной истории и начать новые отношения.

Уточнения

Дже́ссика Мари́ А́льба (англ. Jessica Marie Alba; род. 28 апреля 1981, Помона, Калифорния, США) — американская актриса и предприниматель.



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