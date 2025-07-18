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Ольга Бузова обратилась с необычным предложением к Александру Лукашенко

Ольга Бузова пригласила главу Белоруссии Лукашенко на личную встречу
0:49
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова призналась, что горит желанием лично пообщаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Бузова выразила своё особое отношение к главе Белоруссии Александру Лукашенко. Она поблагодарила "батьку" за любовь к ней как представителю России.

"Давайте сделаем наши встречи еще чаще, приезжайте, пожалуйста, на наше музыкальное шоу. Юбилейный сезон. Я знаю, что вы смотрите", — сказала Бузова в интервью каналу NEWS.BY.

Ольга Бузова является частой гостьей мероприятий в Белоруссии. Она выступала в качестве судьи на белорусском музыкальном шоу "Фактор.BY"

В 2025 году она стала участницей фестиваля искусств "Славянский базар".

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный президент Республики Беларусь.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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