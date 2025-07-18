Ольга Бузова обратилась с необычным предложением к Александру Лукашенко

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова призналась, что горит желанием лично пообщаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Бузова выразила своё особое отношение к главе Белоруссии Александру Лукашенко. Она поблагодарила "батьку" за любовь к ней как представителю России.
"Давайте сделаем наши встречи еще чаще, приезжайте, пожалуйста, на наше музыкальное шоу. Юбилейный сезон. Я знаю, что вы смотрите", — сказала Бузова в интервью каналу NEWS.BY.
Ольга Бузова является частой гостьей мероприятий в Белоруссии. Она выступала в качестве судьи на белорусском музыкальном шоу "Фактор.BY"
В 2025 году она стала участницей фестиваля искусств "Славянский базар".
Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный президент Республики Беларусь.
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