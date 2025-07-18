Ведущую программы Вести приговорили к 8 годам колонии

Журналистке, ведущей программы "Вести" Фариде Курбангалиевой* вынесли суровый приговор.
Телеведущую Фариду Курбангалиеву* приговорили к восми годам тюрьмы. Срок, согласно решению суда, она должна отбывать в колонии общего режима. Экс-ведущую новостной программы "Вести" признали виновной в оправдании и пропаганде терроризма. Журналистку также уличили в дискредитации российской армии.
На вынесении приговора Курбангалиева не присутствовала, так как она проживает в Чехии.
Телеведущая Татьяна Лазарева**, приговорённая к 6,5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, собирается обжаловать приговор в Верховном суде.
*признана Минюстом РФ иностранным агентом
** признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
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