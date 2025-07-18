Ведущую программы Вести приговорили к 8 годам колонии

Телеведущую Фариду Курбангалиеву* приговорили к 8 годам лишения свободы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистке, ведущей программы "Вести" Фариде Курбангалиевой* вынесли суровый приговор.

Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Решётка

Телеведущую Фариду Курбангалиеву* приговорили к восми годам тюрьмы. Срок, согласно решению суда, она должна отбывать в колонии общего режима. Экс-ведущую новостной программы "Вести" признали виновной в оправдании и пропаганде терроризма. Журналистку также уличили в дискредитации российской армии.

На вынесении приговора Курбангалиева не присутствовала, так как она проживает в Чехии.

Телеведущая Татьяна Лазарева**, приговорённая к 6,5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, собирается обжаловать приговор в Верховном суде.

*признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.





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