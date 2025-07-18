Джиган порвался: рэпер рассказал о проблемах со здоровьем

Рэпер Джиган рассказал о перенесённой операции

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Рэпер Джиган рассказал о проблемах со здоровьем. Музыканту потребовалась срочная медицинская помощь.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Джигана by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Джиган

Рэпер Джиган пожаловался на состояние здоровья. Супруг Оксаны Самойловой перезанимался в спортивном зале, тягая гири по 250 кг.

"После этого у меня был разрыв мышц живота и вылезла грыжа! Пришлось делать операцию 2 недели назад", — рассказал музыкант.

Этот инцидент, однако, не остановил самого "чилового" рэпера. Он заявил, что снова занимается с тяжестями, с гордостью отметив, что заработал себе 2 грыжи за полгода. Первую, которая появилась после усердных приседаний, он удалял в феврале.

Ранее Оксана Самойлова рассказала об отношениях дочери с первым парнем.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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