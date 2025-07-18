Бытовая терапия: Лера Кудрявцева нашла необычный способ справиться со стрессом

Лера Кудрявцева открыла для себя самое дешёвое лекарство от стресса

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, какой метод самоуспокоения оказался для неё самым эффективным.

Фото: ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева поведала, что устроила себе три дня "бытовой терапии".

"Мою, глажу, тру, перебираю шкафы", - написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она призналась, что очень любит "возиться по дому". Уборкой она занимается, если совпадут три необходимых для этого условия — время, силы и настроение.

Так, по её словам, она проводит отпуск.

Кудрявцева привела цитату из книги Дейла Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить".

"Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле — и одно из самых эффективных", — гласит рекомендация, опубликованная в соцсетях телеведущей.

Ранее Лера Кудрявцева ответила на призыв бросить мужа-алкоголика.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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