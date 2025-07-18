Бытовая терапия: Лера Кудрявцева нашла необычный способ справиться со стрессом

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, какой метод самоуспокоения оказался для неё самым эффективным.
Лера Кудрявцева поведала, что устроила себе три дня "бытовой терапии".
"Мою, глажу, тру, перебираю шкафы", - написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Она призналась, что очень любит "возиться по дому". Уборкой она занимается, если совпадут три необходимых для этого условия — время, силы и настроение.
Так, по её словам, она проводит отпуск.
Кудрявцева привела цитату из книги Дейла Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить".
"Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле — и одно из самых эффективных", — гласит рекомендация, опубликованная в соцсетях телеведущей.
Ранее Лера Кудрявцева ответила на призыв бросить мужа-алкоголика.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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