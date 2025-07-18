Соседов призвал Баскова закрыть рот: какой он артист?

Сергей Соседов разразился жёсткой критикой в адрес Баскова

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Музыкальный критик Сергей Соседов беспощадно прошёлся по творчеству Николая Баскова.

Фото: ВК-аккаунт Николая Баскова by неизвестен is licensed under public doman Певец Николай Басков

Сергей Соседов неожиданно разразился резкой тирадой в адрес золотого голоса России Николая Баскова.

Ранее певец Юрий Лоза негативно высказался о творчестве Баскова. Он отметил, что певец не является ни композитором, ни оперным певцом.

Соседов усомнился в том, что у Баскова остался голос и внешность.

"Вы посмотрите на него, какой он артист? Поёт под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь", — цитирует слова телеведущего Общественная служба новостей.

Он порекомендовал певцу "закрыть рот", так как пение его, якобы неприятно аудитории. Раскритиковал он и старый репертуар артиста.

Музыкальный критик уверен, что Баскова не спасут даже коллаборации с молодыми блогерами.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).



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