Соседов призвал Баскова закрыть рот: какой он артист?

Музыкальный критик Сергей Соседов беспощадно прошёлся по творчеству Николая Баскова.
Сергей Соседов неожиданно разразился резкой тирадой в адрес золотого голоса России Николая Баскова.
Ранее певец Юрий Лоза негативно высказался о творчестве Баскова. Он отметил, что певец не является ни композитором, ни оперным певцом.
Соседов усомнился в том, что у Баскова остался голос и внешность.
"Вы посмотрите на него, какой он артист? Поёт под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь", — цитирует слова телеведущего Общественная служба новостей.
Он порекомендовал певцу "закрыть рот", так как пение его, якобы неприятно аудитории. Раскритиковал он и старый репертуар артиста.
Музыкальный критик уверен, что Баскова не спасут даже коллаборации с молодыми блогерами.
Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?