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Неожиданное обращение Алексея Воробьёва на концерте: что он сказал о влюблённых мужчинах?

Алексей Воробьёв рассказывает о любви на концерте: трогательные слова для женщин
1:44
Шоу-бизнес

Недавно стало известно о женитьбе известного певца и актёра Алексея Воробьёва на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Несмотря на перемены в личной жизни, артист продолжает активно гастролировать и радовать поклонников своими выступлениями.

Туфли
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туфли

На одном из недавних концертов Воробьёв удивил публику не только своим талантом, но и неожиданным обращением к женской аудитории. Он процитировал строки Роберта Рождественского и признался, что написал на эти стихи песню.

"Будьте, пожалуйста, послабее", — попросил Воробьёв.

По мнению артиста, эти слова отражают чувства каждого мужчины, который по-настоящему влюблён. Он призвал девушек давать мужчинам возможность быть рыцарями и защитниками, которых они заслуживают. Воробьёв подчеркнул, что влюблённые мужчины не всегда сообразительны и нуждаются в небольших подсказках, чтобы проявить заботу и внимание.

Поклонницы предположили, что это трогательное обращение было адресовано супруге артиста и содержало намёк на секрет счастливых отношений. Сам Воробьёв пока воздерживается от комментариев о своей семейной жизни и не даёт интервью на эту тему.

Стоит отметить, что во время выступления в Витебске артист столкнулся с неожиданным испытанием — сильным ливнем, из-за которого вышел из строя микрофон. Однако Воробьёв не растерялся и продолжил общаться с публикой жестами, а после замены микрофона — петь, несмотря на продолжающийся дождь с градом. Этот случай продемонстрировал его преданность поклонникам и профессионализм. Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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