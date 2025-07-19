Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Селекция и поведение хозяев усиливают агрессию у маленьких собак
Летний гардероб без лишних затрат: 6 стильных вещей, которые подойдут под любой образ
7 проверенных способов полива свёклы в жару, которые важно знать
Минсельхоз поддержит пивоваров: хмелеводство вновь в тренде
Коллекционеры готовы платить до миллиона рублей за винтажные вещи из СССР
В музее BMW в Мюнхене представлен редкий Glaserati — выпущено около 70 экземпляров
Кортизол у женщин на 29% ниже после 20 секунд объятий
Проблемы с овербукингом: как семья россиян испытала трудности на пути в Сочи
Обнаружен объект в поясе Койпера, предположительно связанный с формированием планет

Тайны свадьбы Селены Гомес: что действительно произойдёт в Монтесито?

Селена Гомес планирует грандиозную свадьбу: что скрывает певица за кулисами торжества?
1:32
Шоу-бизнес

Известная певица и актриса Селена Гомес планирует грандиозное свадебное торжество, которое продлится два дня. Об этом стало известно благодаря информации, полученной порталом Daily Mail от инсайдеров.

Селена Гомес
Фото: flickr.com by Lisa Bjorheim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомес

Свадьба 32-летней звезды и её избранника, 37-летнего продюсера Бенни Бланко, намечена на начало сентября в Монтесито. Выбор даты обусловлен плотным рабочим графиком пары в осенне-зимний период.

На мероприятии соберутся только самые близкие люди. Приглашения уже разосланы, в том числе и лучшей подруге Селены, певице Тейлор Свифт.

По словам источника, среди гостей ожидается множество знаменитостей, включая Трэвиса Келси, а также коллег Селены по сериалу "Убийства в одном здании" и музыкантов, с которыми работал Бенни Бланко. Селена, по словам инсайдера, не будет подстраивать свадебные планы под график Тейлор, но очень надеется, что подруга сможет присутствовать.

Ранее Гомес поделилась необычным решением относительно свадебной церемонии: она и Бенни решили отказаться от традиционного первого танца молодожёнов. Причиной, по словам певицы, является её застенчивость.

Однако один трогательный танец всё же запланирован: Селена станцует со своим дедушкой. Она объяснила, что хочет дать ему возможность, которой он был лишён, когда не смог провести её маму к алтарю.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Правила использования матирующих салфеток: сколько раз в день они безопасны для кожи лица
Минэнерго Казахстана предложило повысить цены на сжиженный газ с 1 августа
Пищевая сода в лотке помогает устранить запах без ароматизаторов
Комфортная обувь повышает продуктивность и предотвращает ортопедические проблемы
Каменные столешницы и латунная фурнитура признаны лучшими вложениями в интерьере
Фитнес-эксперт объяснил, как важно правильно дышать во время тренировки
Разрушительное рыболовство с динамитом угрожает Коралловому треугольнику
Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике — мнение фермера
Что делать с мятой, которая захватывает весь участок
Новую частицу с массой 28 ГэВ зафиксировали в ЦЕРН на Большом адронном коллайдере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.