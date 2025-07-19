Тайны свадьбы Селены Гомес: что действительно произойдёт в Монтесито?

Известная певица и актриса Селена Гомес планирует грандиозное свадебное торжество, которое продлится два дня. Об этом стало известно благодаря информации, полученной порталом Daily Mail от инсайдеров.
Свадьба 32-летней звезды и её избранника, 37-летнего продюсера Бенни Бланко, намечена на начало сентября в Монтесито. Выбор даты обусловлен плотным рабочим графиком пары в осенне-зимний период.
На мероприятии соберутся только самые близкие люди. Приглашения уже разосланы, в том числе и лучшей подруге Селены, певице Тейлор Свифт.
По словам источника, среди гостей ожидается множество знаменитостей, включая Трэвиса Келси, а также коллег Селены по сериалу "Убийства в одном здании" и музыкантов, с которыми работал Бенни Бланко. Селена, по словам инсайдера, не будет подстраивать свадебные планы под график Тейлор, но очень надеется, что подруга сможет присутствовать.
Ранее Гомес поделилась необычным решением относительно свадебной церемонии: она и Бенни решили отказаться от традиционного первого танца молодожёнов. Причиной, по словам певицы, является её застенчивость.
Однако один трогательный танец всё же запланирован: Селена станцует со своим дедушкой. Она объяснила, что хочет дать ему возможность, которой он был лишён, когда не смог провести её маму к алтарю.
Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.
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