Алкоголь в общественном месте: Гоген Солнцев рассказывает о своей невиновности и скрытой записи

Скандал с Гогеном Солнцевым: кто прав в алкогольной истории?

Известный артист Гоген Солнцев оказался в центре внимания после того, как был задержан за распитие алкоголя в общественном месте. Как сообщает издание StarHit, в отношении 44-летнего Солнцева был составлен административный протокол.

Фото: flickr.com by Ralf Steinberger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горлышко бутылки

Видеозапись из спецприёмника, куда был доставлен артист, попала в распоряжение журналистов. На кадрах видно, как Гоген Солнцев эмоционально заявляет о своей невиновности и требует освобождения.

Сам Гоген утверждает, что не употреблял алкоголь. По его словам, он увидел на улице недопитую бутылку пива и решил выбросить её в урну, что и привело к тому, что именно его посчитали нарушителем порядка. Солнцев уверен, что его сняли скрытой камерой, показав лишь момент, когда он начал нервничать, вырвав всё из контекста, чтобы выставить его в негативном свете.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



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