Голос под угрозой: как неожиданная неосторожность погубила летнее настроение Анны Семенович

Анна Семенович раскрыла секреты своего недомогания: почему кондиционеры могут навредить

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась с поклонниками своим самочувствием. Недавно артистка столкнулась с неприятностями, связанными с её голосом. Как рассказала сама Анна в своём блоге, причиной стала неосторожность во время работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

"Я вела огромное мероприятие и прибегала в гримёрку, а там был очень активно включён кондиционер. Мне было жарко, ну потому что мы 6 часов вели мероприятие, и пели, и вели, и со всеми общались. Я прибегала разгорячённая в гримёрку и под кондиционер. Потом я поехала на дачу к родителям, мы попили ещё коктейли со льдом. Вот для меня лёд и кондиционер летом — это просто катастрофа", — рассказала артистка.

Певица призналась, что подобное случается с ней каждое лето, но она уже почти восстановилась и готова вернуться к привычному ритму.

Ранее Анна объясняла своё временное отсутствие в социальных сетях. По её словам, накопившаяся усталость от большого количества работы и поездок побудила её взять паузу и посвятить пару дней себе, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.