Как Марго Овсянникова стала мировой сенсацией: её секреты успеха

Почему поклонники не могут избавиться от Марго Овсянниковой в рекомендациях?

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марго Овсянникова поделилась своими мыслями о том, как она добилась успеха на музыкальной сцене. В интервью изданию "Комсомольская правда" артистка подчеркнула, что все достижения — это результат её собственного таланта, а не случайных обстоятельств.

Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Публика на концерте

Марго отметила, что её продюсер Филипп Киркоров играет важную роль в её карьере, выполняя свою работу на высшем уровне. Она уверена, что бездарность не может быть "продвинута" на сцену, и именно поэтому она считает себя достойной внимания. По её словам, Киркоров никогда бы не стал работать с артисткой, не обладающей способностями, так как это могло бы негативно сказаться на его репутации.

Певица также рассказала о том, как их сотрудничество началось во время поездки в Горловку, что сблизило их и положило начало совместной работе. Несмотря на поддержку продюсера, Марго чувствует себя самостоятельной звездой, которая добивается успеха благодаря собственным усилиям.

Она отметила, что её популярность стала настолько значительной, что поклонники из разных стран продолжают видеть её в рекомендациях независимо от того, где они находятся.

"Как многие пишут: "Марго, она везде, я больше так не могу!" Сделать так, чтобы Марго вдруг не появлялась у вас в рекомендациях — невозможно. Можно даже переехать в другую страну, но меня показывают во всех странах", — призналась певица.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.



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