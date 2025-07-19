Уборка как терапия: Лера Кудрявцева рассказывает о своём необычном отпуске

Лера Кудрявцева о бытовой терапии дома: как уборка помогает справиться с трудностями

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале, что три дня она посвятила домашним делам. Телеведущая призналась, что ей нравится заниматься уборкой и наводить порядок в доме, когда для этого есть возможность и желание. Она назвала это своеобразным "отпуском", а также отметила, что это хороший способ восстановления душевных сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

"Три дня у меня бытовая терапия. Мою, глажу, тру, перебираю шкафы. Обожаю возиться по дому, кстати, когда есть время, силы и настроение. Такой отпуск, блин", — заявила телеведущая.

Напомним, что ранее Лера Кудрявцева рассказывала о своих переживаниях, связанных с борьбой её мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с алкогольной зависимостью. Она сообщила, что долгое время пыталась помочь супругу, обращаясь к врачам и реабилитационным центрам, причём делала всё это, скрывая проблемы от их шестилетней дочери.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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