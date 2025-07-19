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25 миллионов рублей на шее Авроры Кибы: невеста Лепса поразила публику в день рождения певца

Колье из 899 бриллиантов на концерте Лепса: что стоит за этой роскошью?
1:05
Шоу-бизнес

На концерте, посвящённом дню рождения Григория Лепса, его избранница Аврора Киба привлекла внимание публики не только своим присутствием, но и роскошным украшением. Девушка, сидящая в первом ряду, продемонстрировала в своём блоге видеозапись с мероприятия, где отчётливо видно бриллиантовое колье на её шее.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Это впечатляющее украшение, выполненное в виде двух попугаев, украшено 899 бриллиантами, а также сапфирами и изумрудами. Стоимость такого шедевра ювелирного искусства оценивается примерно в 25 миллионов рублей.

Происхождение столь дорогого подарка остаётся загадкой. Хотя Аврора не раз упоминала о щедрости своего возлюбленного Григория Лепса и не исключено, что именно он преподнёс ей это колье, в последнее время в прессе циркулируют слухи о финансовых трудностях артиста. Сообщалось о возможных убытках в его бизнес-проектах, однако сам певец эти сведения не комментировал.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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