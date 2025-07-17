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Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
1:00
Шоу-бизнес

С тало известно о смерти знаменитой певицы Конни Фрэнсис, известной по исполнению известного шлягера Pretty Little Baby.

Микрофон
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Микрофон

Сообщением о трагическом событии поделился близкий товарищ артистки и общественный деятель Рон Робертс на официальной страничке звезды соцсетей. Он поведал общественности о гибели своей любимой приятельницы Конни Фрэнсис минувшей ночью:

Комментарии поклонников полны искренних соболезнований.

Вот некоторые из откликов:

"Это невероятно тяжело осознавать… Пусть твоя душа покоится спокойно, очаровательная красотка Конни!

Твоя потеря невосполнима!";

"Ты была несравненной. Только пожелаем тебе спокойного сна. Мы глубоко потрясены твоей утратой";

"С глубоким сожалением принимаем эту горькую новость… Без сомнения, одна из величайших исполнителей мира навсегда останется в наших сердцах", — делятся эмоциями фаны.

Уточнения

Конни Фрэнсис (англ. Connie Francis; настоящее имя — Кончетта Роза Мария Франконеро, 12 декабря 1937, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 16 июля 2025) — американская певица итальянского происхождения, согласно Allmusic — «прототип поп-певицы современного образца, до сих пор соперничающая с Мадонной за звание самой успешной поп-исполнительницы всех времён».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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