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Случайный кадр концерта Coldplay раскрыл тайну супружеской измены IT-босса

Оператор на концерте случайно спалил измену главы IT-компании
1:35
Шоу-бизнес

Случайный кадр запечатлел тайну: концерт Coldplay раскрыл интрижку руководителя крупной фирмы.

Пара обнимается
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Капычка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара обнимается

Во время недавнего выступления легендарной британской рок-группы Coldplay произошла весьма неловкая ситуация, ставшая поводом для обсуждения среди фанатов и журналистов. Оператор трансляции случайно застукал неожиданную романтическую связь между главой известной IT-компании Astronomer и сотрудницей организации. Этот инцидент вызвал настоящий резонанс в сети.

Инцидент произошёл на масштабном концерте в городе Бостон. Во время прямой телетрансляции камера оператора неожиданно зафиксировала пару, увлечённо обнимавшуюся прямо перед сценой. Ведущий коллектива, вокалист Крис Мартин заметил происходящее и пошутил: "Посмотрите-ка на этих двоих!" Однако герои эпизода вовсе не оценили юмор музыканта — мужчина предпочёл немедленно скрыться от объектива, а женщина скромно отвела взгляд.

Позже выяснилось, что речь шла о руководителе компании Astronomer Энди Байроне и директоре отдела кадров Кристин Кабот. По данным прессы, супруга Энди Байрона с двумя маленькими детьми находилась именно в тот вечер дома и ничего не подозревала.

Музыкант добавил пикантности ситуации, комментируя кадры словами: "Или у них роман, или они чрезвычайно смущены". Учитывая обстоятельства, становится ясно, что причиной конфуза стала скорее первая версия.

Уточнения

Coldplay ([ˈkəʊldpleɪ]) — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1998 году. Её состав никогда не менялся и с момента основания в неё входят вокалист, ритм-гитарист и клавишник Крис Мартин, соло-гитарист Джонни Бакленд, басист Гай Берримен, ударник Уилл Чемпион.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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