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Блогер Мария Погребняк: секрет успеха без денег и связей — что она советует

Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
1:06
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк уверена, что для достижения успеха в жизни не нужны ни связи, ни деньги.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях мотивационный пост.

Звезда призвала забыть об установках, которые говорят о том, что пробиться в жизни можно только с помощью денег и связей. Призвала она не верить и в то, что рождение ребёнка может помешать успеху.

Блогер отметила, что все негативные комментарии только делают её сильнее.

"Для меня слова людей, которые в меня не верили, стали лучшей мотивацией. Моим личным стимулом доказать — прежде всего себе — что я могу", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она посоветовала подписчикам не слушать советы окружающих и выбирать свой путь в жизни. Погребняк призвала следовать выбранной цели и не отвлекаться на негативные суждения людей.

"Цель должна быть достигнута. Потому что если вы даже не попробуете — вы никогда не узнаете, смогли бы вы или нет", — объяснила звезда Интернета.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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