Семейное сокровище: дочь Агутина поделилась трогательным фото с отцом

Дочь Леонида Агутина показала редкое фото с отцом в молодости

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Старшая дочь Леонила Агутина поздравила отца с днём рождения, показав снимок из семейного архива.

Фото: Инстаграм Леонида Агутина by неизвестен is licensed under public doman Певец Леонид Агутин

29-летняя дочь Леонила Агутина Полина от балерины Большого театра Марии Воробьевой разместила в социальных сетях фото со знаменитым отцом. На снимке Полина запечатлена совсем ребёнком в обнимку с молодым ещё отцом.

"С днём рождения, папа!" - написала девушка под снимком в честь 57-летния певца.

По информации издания Super, Полина проживает в Лондоне, состоит в браке и работает в издательском доме.

У Агутина есть ещё одна наследница — 26-летняя Елизавета от певицы Анжелики Варум.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).



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