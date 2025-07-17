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Балерина Волочкова делится счастьем на Мальдивах: кто этот загадочный парень?

Анастасия Волочкова на Мальдивах с молодым спутником: все подробности
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы, на этот раз в компании молодого спутника.

Анастасия Волочкова
Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

Балерина подтвердила, что уговорила сопровождать себя в поездке.

"Мы уже здесь, купаемся и загораем. Меня сопровождает обожаемый мной молодой человек", — заявила Волочкова в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что чувствует себя абсолютно счастливой и игнорирует сплетни. По её словам, в путешествие она отправилась с другом и коллегой Марчелом.

Волочкова также заявила, что предвидит реакцию медиа: "Меня снова "выдадут замуж", хотя мы просто друзья!". В заключение она уточнила у журналистов, знакомы ли они с понятием дружбы.

Помимо это звезда балета напомнила, что не в первый раз отправляется в поездку с танцором и посоветовала представителям прессы повнимательнее следить за её партнёрами-мужчинами.

 

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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