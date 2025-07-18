Алсу с братом на фото: генетическое сходство или просто иллюзия?

Певица Алсу сфотографировалась с близким родственником и попросила поклонников оценить генетическое сходство.
Певица Алсу разместила в социальных сетях фото с братом Маратом Сафиным. Певица младше брата на 6 лет.
"Похожи?" — написала под снимком звезда.
Поклонники певицы активно комментировали фото.
"Брат очень похож на маму, а вы — на папу",
"Родители красивые и дети тоже";
"Шикарная у вас генетика"", — писали фолловеры под постом знаменитости.
Алсу воспитывалась в многодетной семье. У певицы три брата: Руслан, Марат и Ренард Сафины. Звезда отмечала, что поддерживает хорошие отношения с родственниками и не упускает случая навестить братьев.
Ранее сообщалось, что певица Алсу продала элитную недвижимость на Рублёвке.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?