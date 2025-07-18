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Алсу с братом на фото: генетическое сходство или просто иллюзия?

Певица Алсу показала своего родного брата Марата Сафина
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Шоу-бизнес

Певица Алсу сфотографировалась с близким родственником и попросила поклонников оценить генетическое сходство.

Певица Алсу с братом
Фото: ВК-аккаунт певицы Алсу by неизвестен is licensed under public doman
Певица Алсу с братом

Певица Алсу разместила в социальных сетях фото с братом Маратом Сафиным. Певица младше брата на 6 лет.

"Похожи?" — написала под снимком звезда.

Поклонники певицы активно комментировали фото.

"Брат очень похож на маму, а вы — на папу",

"Родители красивые и дети тоже";

"Шикарная у вас генетика"", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Алсу воспитывалась в многодетной семье. У певицы три брата: Руслан, Марат и Ренард Сафины. Звезда отмечала, что поддерживает хорошие отношения с родственниками и не упускает случая навестить братьев. 

Ранее сообщалось, что певица Алсу продала элитную недвижимость на Рублёвке.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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