Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Криминальная активность на Бали зашкаливает: как местные и туристы становятся жертвами
Тренировки, которые работают: метод 4-2-1 для идеальной формы
Хватит скучных рубашек: вот как собрать офисный образ, который хочется повторять
Как клематис преобразит ваш сад и террасу
Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
Китайские ученые нашли генетический механизм регенерации органов
В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года
Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру

Известная актриса открывает двери: как Дженнифер Энистон проводит время с новым возлюбленным

Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дженнифер Энистон организовала первое свидание с новым возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, в своём лос-анджелесском доме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

Встречи проходили на территории её огромного особняка. Пара исследовала разные зоны: гостиную, зону отдыха с настольными играми, бассейн и сад. Также в распоряжении звезды — просторный домашний спортзал.

Больше всего времени Энистон и Кёртис проводили на кухне. Блюда для них готовили личные повара актрисы.

По словам источника, пара активно общалась. Джим, будучи духовным человеком, делился с Дженнифер идеями о карме и судьбе. Их беседы носили глубокий характер, сочетая личные темы и философские размышления.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Как клематис преобразит ваш сад и террасу
Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
Китайские ученые нашли генетический механизм регенерации органов
В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года
Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру
Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки
Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина
Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.