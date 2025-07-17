Известная актриса открывает двери: как Дженнифер Энистон проводит время с новым возлюбленным

Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме

Дженнифер Энистон организовала первое свидание с новым возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кёртисом, в своём лос-анджелесском доме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Встречи проходили на территории её огромного особняка. Пара исследовала разные зоны: гостиную, зону отдыха с настольными играми, бассейн и сад. Также в распоряжении звезды — просторный домашний спортзал.

Больше всего времени Энистон и Кёртис проводили на кухне. Блюда для них готовили личные повара актрисы.

По словам источника, пара активно общалась. Джим, будучи духовным человеком, делился с Дженнифер идеями о карме и судьбе. Их беседы носили глубокий характер, сочетая личные темы и философские размышления.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).



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