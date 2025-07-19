Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

Журналист Отар Кушанашвили понастальгировал о временах, когда позволял себе много, не опасаясь за последствия.
Отар Кушанашвили опубликовал в социальных сетях видео, на котором он бегает в чём мать родила.
Он отметил, что новому поколению далеко до той раскрепощённости, которую позволяли себе люди некоторое время назад.
"Какие же мы были триумфальные! Какое же триумфальное время было!" — выразил своё мнение острый на язык блогер.
Журналист уверен, что Моргенштерн* с его эпатажным поведением в подмётки не годится ему в молодости.
Кушанашвили пообещал жить до последнего вздоха полной жизнью, однако с оглядкой на мнение "опекунши Шамана". Интернет-пользователи решили, что речь идёт о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
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