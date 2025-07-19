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Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

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Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили понастальгировал о временах, когда позволял себе много, не опасаясь за последствия.

Журналист Отар Кушанашвили
Фото: ВК-аккаунт Отара Кушанашвили by неизвестен is licensed under public doman
Журналист Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили опубликовал в социальных сетях видео, на котором он бегает в чём мать родила.

Он отметил, что новому поколению далеко до той раскрепощённости, которую позволяли себе люди некоторое время назад.

"Какие же мы были триумфальные! Какое же триумфальное время было!" — выразил своё мнение острый на язык блогер.

Журналист уверен, что Моргенштерн* с его эпатажным поведением в подмётки не годится ему в молодости.

Кушанашвили пообещал жить до последнего вздоха полной жизнью, однако с оглядкой на мнение "опекунши Шамана". Интернет-пользователи решили, что речь идёт о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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