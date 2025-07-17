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Закончишь под забором с водкой: шокирующее признание Прохора Шаляпина о школьных годах

Прохор Шаляпин рассказал о травле со стороны школьной учительницы
0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Прохор Шаляпин раскрыл болезненный эпизод юности в новом интервью. Артист вспомнил, как школьная учительница систематически унижала его, сравнивая с отцом, имевшим проблемы с законом.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

По его словам, однажды женщина заявила, что он якобы закончит под забором с водкой, как и его отец. Это происходило на фоне его жизнерадостного поведения, которое "срывало уроки".

Певец подчеркнул, что учитель должен быть прежде всего добрым.

"Лучше быть не очень умным, но добрым. Знания без человечности бессмысленны", — уверен Шаляпин.

Его позиция нашла горячую поддержку подписчиков: "Прохор выдал чистую правду!", "Доброта действительно важнее".

История стала очередной вирусной цитатой артиста, чьи откровения регулярно вызывают резонанс. Шаляпин признался, что этот эпизод оставил глубокий след в его жизни.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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