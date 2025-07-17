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Это был особый страх: как Анастасия Костенко пережила врачебную ошибку

Анастасия Костенко раскрыла случай врачебной ошибки: шокирующие подробности
1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Костенко раскрыла шокирующий случай в своём Telegram-канале. Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как пережила один из самых страшных моментов материнства из-за врачебной ошибки.

Анастасия Костенко
Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Костенко

Во время УЗИ головы ребёнка врач неожиданно заявила: "Так, опухоль… не найду её что-то". Эти слова, по признанию модели, буквально лишили её почвы под ногами.

Паника оказалась напрасной — позже выяснилось, что специалист перепутала пациентов.

"Я всегда тревожусь за здоровье детей, но этот случай был особым испытанием", — пояснила Костенко.

Модель подчеркнула, как важно внимательное отношение медиков к пациентам.

Подписчики активно поддержали Анастасию в комментариях: "Представляю ваш ужас!", "Невнимательность врачей — кошмар для родителей". Многие делились похожими историями о медицинских ошибках.

Костенко поблагодарила фолловеров за сопереживание, отметив, что теперь тщательнее выбирает специалистов для обследования детей.

Уточнения

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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