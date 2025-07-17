Это был особый страх: как Анастасия Костенко пережила врачебную ошибку

Анастасия Костенко раскрыла шокирующий случай в своём Telegram-канале. Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как пережила один из самых страшных моментов материнства из-за врачебной ошибки.
Во время УЗИ головы ребёнка врач неожиданно заявила: "Так, опухоль… не найду её что-то". Эти слова, по признанию модели, буквально лишили её почвы под ногами.
Паника оказалась напрасной — позже выяснилось, что специалист перепутала пациентов.
"Я всегда тревожусь за здоровье детей, но этот случай был особым испытанием", — пояснила Костенко.
Модель подчеркнула, как важно внимательное отношение медиков к пациентам.
Подписчики активно поддержали Анастасию в комментариях: "Представляю ваш ужас!", "Невнимательность врачей — кошмар для родителей". Многие делились похожими историями о медицинских ошибках.
Костенко поблагодарила фолловеров за сопереживание, отметив, что теперь тщательнее выбирает специалистов для обследования детей.
Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.