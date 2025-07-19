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Шокирующее признание Кати Лель: почему она просит инопланетян оставить её дочь в покое?

Почему Катя Лель боится, что её дочь встретит инопланетян?
1:18
Шоу-бизнес

На недавнем показе фильма "Прогулка" в столице певица Катя Лель появилась в сопровождении своей 16-летней дочери Эмилии. Перед началом сеанса артистка уделила время общению с представителями прессы. В беседе с журналистами POPCAKE Катя Лель поделилась интересными подробностями о своей дочери, в частности, о том, есть ли у неё связь с внеземными цивилизациями.

Инопланетяне
Фото: flickr.com by Lewis Francis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Инопланетяне

"Она пока не контактирует с другими цивилизациями. Я очень прошу их, чтобы они очень мягко и как можно дольше не контактировали. Ей 16 лет, а мой первый контакт с ними произошёл как раз в этом возрасте. Тогда другие цивилизации забрали у меня три зуба для эксперимента", — рассказала исполнительница.

Заслуженная артистка России отметила, что этот контакт с инопланетянами оставил в её душе глубокий след, вызвав психологическую травму. По словам Кати Лель, ей потребовалось более тридцати лет, чтобы справиться с последствиями.

"Я не знала, как мне жить дальше. Никто не мог ответить мне на вопросы… Кто это? Что это? Для чего это? Почему я? Это нужно было принять в моей жизни и прожить", — заключила Лель.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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